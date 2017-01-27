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27 января Пятница

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В Башкирии недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина Фото: Андрей Старостин

В Башкирии недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина. В полицию 25 января поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного гражданина на границе Стерлитамакского района и Стерлитамака, в нескольких кварталах от местной школы, недалеко от жилого дома по Цветочному переулку. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно выяснилось, что погибшим оказался житель Стерлитамака. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: СКР по РБ
 
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