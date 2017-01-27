Муниципалитеты Башкирии выбирают объекты «Городской среды» Фото: Depositphotos.com Муниципалитеты Башкирии выбирают объекты «Городской среды» Фото: Depositphotos.com

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Единороссы Башкортостана отбирают проекты для программы «Городская среда». Совещание в формате видеосвязи, посвященное реализации проекта на территории республики, прошло в региональном отделении партии.

На конференции выступили Секретарь регионального отделения партии Константин Толкачёв, Руководитель регионального исполкома партии Руслан Гизатуллин, координатор проекта Ирек Нигматуллин и замминистра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин. Участниками стали местные отделения городов и районов республики.

Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и общественных зон. Участниками могут стать муниципалитеты, численность населения которых превышает 1000 человек, пояснили в пресс-службе партии. Две трети средств будут направлены на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, оставшиеся финансы будут направлены на облагораживание наиболее значимых мест (парки, фонтаны и прочее).

«Сфера ЖКХ должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы повышение тарифов не вызывалось желанием просто заработать, а вело к повышению качества услуг. Благоустроенные дворы формируют среду общения, и эта проблема актуальна для большинства наших граждан, так как они проживают в многоквартирных домах», — сказал Константин Толкачёв.

Как сообщил Ирек Нигматуллин, что общий объем финансирования проекта составит более миллиарда рублей — это средства, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов. Финансирование удалось получить благодаря поддержке депутатов фракции «Единая Россия». Сегодня муниципалитетам предстоит выбрать объекты, которые будут отремонтированы в первую очередь, провести масштабные обсуждения с избирателями. После согласования с жителями начнется реализация, за которой будут следить депутаты на местах.

Особенностью проектов, проводимых партией, является прозрачность и открытость. На встречах жители смогут не только сами выбрать объект для ремонта, но и получать информацию о том, какие средства на что конкретно будут потрачены.

Альфред Зиннатуллин подробно ознакомил с планом реализации, рассказал о сроках исполнения каждого этапа проекта. Он напомнил, что те муниципалитеты, которые не войдут в проект в 2017 году, всё равно проводят работу по установлению объектов для ремонта на последующие годы, так как проект долгосрочный. В конце года лучшие проекты будут предоставлены на конкурс в Москву.