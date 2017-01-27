В Уфе Павел Крашенинников проведет конференцию об особенностях регистрации недвижимости и кадастровой оценки

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 3 февраля пройдет федеральная конференция по теме «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса». Модератором мероприятия станет председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Обсуждению заявленной темы будет предшествовать пресс-конференция Павла Крашенинникова, который выступит на ней в качестве председателя Ассоциации юристов России. В общении с журналистами примут участие также сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Назаров. Начало пресс-конференции в 12.00 в зале «Аксаков-3» отеля Sheraton Ufa (ул. Цюрупы, 7).

Начало конференции по вопросам недвижимости и кадастровой оценки в 15.30. Место проведения — отель Sheraton Ufa, зал Grand Ballroom National.

Участие бесплатное, необходима регистрация. Запись на участие в конференции по телефонам: (347) 273-68-77, 273-69-60, сообщили в республиканском отделении Ассоциации юристов России.