В Учалах прошла творческая выставка «Постигая невозможное»

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Учалах открылась творческая выставка «Постигая невозможное». Она стала уже традиционной для города. Здесь представлены работы, многие из которых выполнены мастерами с ограниченными возможностями здоровья. Своим творчеством эти мужественные люди показывают, что, несмотря на все трудности, можно добиться многого.

На выставке представлено 25 работ, все они выполнены людьми, имеющими инвалидность. Возраст авторов — от 10 до 70 лет. Активное участие в мероприятии приняли члены клуба «Надежда» Центральной городской библиотеки и местное отделение партии «Единая Россия». Участники выставки получили поощрительные призы от исполкома партии.