В Уфе издана книга «Башкирские праздники: история и современность»

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе увидела свет книга «Башкирские праздники: история и современность». Об этом сообщает Исполком Курултая башкир.

В издание вошли история башкирских народных праздников, сценарии праздников «Етегән — ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнө» («Етегэн — день семьи, любви и верности»), «Праздник шежере», «Ҡарға бутҡаһы» («Грачиная каша»), «Науруз», «Аулаҡ».

Сборник полезен для тех, кто интересуется башкирской этнографией, историей региона, вопросами культурологии. Его можно использовать в качестве пособия в научных кругах, студентам и учащимся. Статьи даны на русском и башкирском языках.

Книга издана при содействии Министерства образования и науки РФ, Всемирного Курултая башкир и Стерлитамакского филиала Башкирского госуниверситета.