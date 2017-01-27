Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.31 ↑

EUR 64.34 ↓

28 января Суббота

Уфа   °

«Салават Юлаев» уступил в Ярославле, не использовав массу возможностей

СПОРТ

«Салават Юлаев» уступил в Ярославле, не использовав массу возможностей Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» уступил в Ярославле, не использовав массу возможностей Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» продолжил серию поражений в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда Игоря Захаркина уступила в Ярославле «Локомотиву» — 3:5.

В первом периоде на гол Кадейкина Антон Лазарев ответил шайбой с рикошетом — 1:1.

Во втором периоде уфимцы имели массу возможностей, играя в большинстве, забросить ни одну шайбу, но сумели сделать это лишь однажды — в формате «пять на три» отличился Линус Умарк — 2:2.

Ярославцы же чуть ли не каждым вторым броском пробивали Сведберга. При счете 2:4 Захару Арзамасцеву удалось пробить Алексея Мурыгина — 3:4.

Но тут же очередное неудачное действие вратаря отодвинуло Уфу от шансов спасти поединок — 3:5.

Свой выезд на северо-запад (последний в текущем чемпионате), в котором набрано пока лишь очко из девяти возможных, «Салават» закончит 29 января в Череповце у «Северстали».

Теги: хоккей,КХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть