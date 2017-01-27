«Салават Юлаев» уступил в Ярославле, не использовав массу возможностей Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» уступил в Ярославле, не использовав массу возможностей Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» продолжил серию поражений в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда Игоря Захаркина уступила в Ярославле «Локомотиву» — 3:5.

В первом периоде на гол Кадейкина Антон Лазарев ответил шайбой с рикошетом — 1:1.

Во втором периоде уфимцы имели массу возможностей, играя в большинстве, забросить ни одну шайбу, но сумели сделать это лишь однажды — в формате «пять на три» отличился Линус Умарк — 2:2.

Ярославцы же чуть ли не каждым вторым броском пробивали Сведберга. При счете 2:4 Захару Арзамасцеву удалось пробить Алексея Мурыгина — 3:4.

Но тут же очередное неудачное действие вратаря отодвинуло Уфу от шансов спасти поединок — 3:5.

Свой выезд на северо-запад (последний в текущем чемпионате), в котором набрано пока лишь очко из девяти возможных, «Салават» закончит 29 января в Череповце у «Северстали».