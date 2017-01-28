В Уфе и Нефтекамске пройдут этапы чемпионата России по мотогонкам на льду

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В субботу и воскресенье в Уфе на стадионе "Строитель" и в Нефтекамске на стадионе "Торос" (бывшем "Торпедо") пройдут этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду. В Уфе — третий и четвертый этапы Суперлиги, в Нефтекамске — первый и второй этапы Высшей лиги.

В обоих эшелонах должно состояться шесть этапов. Первые два этапа в Суперлиге принесли по одной победе и одному второму месту действующему чемпиону тольяттинской "Мега-Ладе" и команде "ЦТВС-Уралтранстром" из Каменска-Уральского. Обе команды имеют теперь по восемь зачетных очков и делят первое место. На третьем месте — две команды из Башкирии: 10-кратный чемпион России уфимский "ЦТВС-Башкортостан" и неоднократный вице-чемпион стерлитамакский "Каустик". У них — по три очка, которые получены за третье и четвертое места на первых этапах.

В связи с финансовыми проблемами, о которых сообщал "Башинформ", уфимский клуб не смог начать сезон в оптимальном составе. Но сейчас проблемы частично удалось снять, и впервые в этом сезоне болельщики увидят самого титулованного мотоспортсмена России Николая Красникова.

На прошедшей в пятницу официальной тренировке 20-кратный чемпион мира показал, что находится в очень даже неплохой спортивной форме. Заметно прибавили и юниоры, особенно вице-чемпион России Никита Шадрин, "растет" и Никита Богданов. В связи с травмой Ивана Чичкова, в команде образовалась брешь, которую заполнил гонщик из Германии Гюнтер Бауэр, в прошлом даже вице-чемпион мира.

Несмотря на то, что "ЦТВС-Башкортостан" по составу сильнее, чем на первых двух этапах, рассчитывать на ее победу в родных стенах все-таки не приходится, настолько сильны лидеры. И в "Мега-Ладе", и в "ЦТВС-Уралтранстрем" по два финалиста личного чемпионата мира-2017 (Даниил Иванов и Игорь Кононов, Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев), а квартеты дополняют хотя и молодые гонщики, но более опытные, чем уфимские юниоры.

Впрочем, вполне по силам вмешаться в борьбу за пьедестал и гонщикам "Каустика", в котором опытнейшего Андрея Шишегова и Алексея Иванова дополняют совсем юные, но рвущиеся вперед Дмитрий Солянников и Никита Тарасов.

Непредсказуемость гонкам придает и новый формат чемпионата. Если раньше в каждом заезде встречались представители двух команд (пара на пару), то сейчас стартует по одному гонщику от каждой из четырех команд. Система известная, но доселе применявшаяся больше в спидвее.

А вот в Нефтекамске в Высшей лиге борьба соревноваться будут по старой схеме: 7 команд и 21 заезд в день.

Впервые республику будет самостоятельно представлять местный клуб — СТК "Нефтекамск" (ранее был опыт участия команды-филиала ЦТВС имени Г.Кадырова). Интересно, что возглавляющий команду Нефтекамска Антон Созыкин выступает не только в качестве гонщика, но и в качестве директора СТК и главного организатора соревнований. Вместе с ним в команде будут ездить уфимцы Дмитрий Буланкин и вернувшийся на лед после многолетнего перерыва Сергей Балтачев. Соперниками башкирского клуба будут команды "ЦТВС-Уралтранстром"-2 (прошлогодний победитель), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Подмосковье" (Луховицы), "Мордовия" (Саранск), "Прогресс" (Глазов) и команда "Сокол" из Алма-Аты (Казахстан).

После башкирских этапов гонки Высшей лиги пройдут в Луховицах и Глазове (везде по два этапа), а Суперлиги — в Тольятти. Причем завершится командный чемпионат России в те же дни, что в Уфе будет проходить чемпионат Европы, то есть, 25-26 февраля.