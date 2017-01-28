Жители Зианчуринского района распорядились средствами проекта «Местный дом культуры»

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Зианчуринского района распорядились средствами партийного проекта «Местный дом культуры». Общественные обсуждения по проекту «Единой России» состоялись накануне в селе Тазларово Зианчуринского района. На сходе граждан выступила заместитель Председателя Госсобрания РБ Юмабика Ильясова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Подтверждением того, что судьба учреждения культуры волнует население, стало количество пришедших на обсуждение, – в зале практически не было свободных мест. Это единственный дом культуры на весь Тазларовский сельсовет, который состоит из семи населенных пунктов. По партийному проекту «Местный дом культуры» объект может получить 2 миллиона 285 тысяч рублей.

По итогам обсуждения местные жители решили, что средства пойдут на новые кресла в зрительном зале, сценические костюмы, аппаратуру, а также оборудование для тренажерного зала.

Отметим, что по другому партийному проекту «Реальные дела» в районе частично отремонтировано 15 объектов культуры.