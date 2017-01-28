ОНФ не снимает с контроля поручение Владимира Путина по совершенствованию продажи госимущества

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ОНФ не рекомендует снимать с контроля поручение Президента России по совершенствованию механизма продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме. Эксперты Народного фронта считают, что предпринимаемые Правительством меры не решают проблему продажи по заниженной стоимости имущества, принадлежащего муниципалитетам. По их мнению, в первую очередь необходимо внести изменения в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», действующая редакция которого по-прежнему позволяет чиновникам реализовывать имущество в обычной, документарной форме, сообщает пресс-служба фронтовиков.

Правительство России в очередном отчете сообщило о принятии и подготовке ряда законопроектов. Был принят ряд подзаконных актов и подготовлены поправки в федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Однако, как считают эксперты Народного фронта, предпринятые действия не решают проблему продажи по заниженной стоимости имущества, принадлежащего муниципалитетам и не закрепленного за муниципальными предприятиями.

То, что Правительство до сих пор не урегулировало ситуацию с продажей госимущества, доказывает и практика: в ходе ранее проведенного мониторинга экспертами проекта «За честные закупки» был выявлен ряд фактов, когда муниципальное недвижимое имущество реализовывалось за бесценок посредством проведения документарных торгов.

Проблема продажи государственного и муниципального имущества за бесценок и, как следствие, существенного урона для муниципальных и региональных бюджетов, впервые была вынесена на широкое обсуждение на площадке «Форума Действий» ОНФ в ноябре 2014 года, по итогам которого президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин дал поручение по совершенствованию механизма продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме.

В целях исполнения поручения главы государства депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов еще в октябре 2015 года внес на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Они касаются повышения открытости процессов приватизации государственного и муниципального имущества. Законопроект предусматривает закрепление процедуры проведения торгов исключительно в электронной форме в случае, если стоимость реализуемого имущества превышает 100 тыс. рублей. Однако на данный законопроект был получен отрицательный отзыв Правительства, что затормозило его прохождение в Госдуме.

По словам Виктора Климова, одним из аргументов правительственных чиновников против принятия законопроекта было утверждение, что не все муниципалитеты имеют доступ к интернету, и соответственно часть местных властей не смогут реализовать имущество в электронной форме. Но, как отмечает эксперт, этот аргумент выглядит как минимум странным, поскольку уже на протяжении нескольких лет действует закон о контрактной системе, который предусматривает приобретение всех товаров, работ и услуг при помощи размещения заявок на сайте госзакупок.

«Стоит напомнить, что в конце декабря прошлого года глава государства еще раз акцентировал внимание на указанной проблеме, утвердив перечень поручений по итогам пленарного заседания Народного фронта «Форум Действий». Правительству России поручено до 1 марта 2017 года обеспечить переход на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества. Это лишний раз указывает на нерешенность проблем в этой сфере. При нынешней обычной схеме торгов существует широкое поле для коррупции. В результате бюджеты разных уровней недополучают серьезные деньги, а в масштабах страны это колоссальные средства. Поэтому ОНФ настаивает на скорейшем принятии закона о введении электронной формы торгов. Помимо всего прочего, это позволит обеспечить полноценный информационный доступ всем заинтересованным лицам к торгам и повысить уровень конкуренции», — сказал Виктор Климов.

Справка. С марта 2014 года по указанию Президента, данному по итогам «Форума Действий», создан механизм учета мнения ОНФ при снятии с контроля поручений Владимира Путина. Контрольное управление Президента направляет в Народный фронт доклады Правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.