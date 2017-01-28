Башкирский Аграрный университет стал чемпионом VIII Всероссийской Спартакиады «Здоровье»

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный аграрный университет стал чемпионом VIII Всероссийской Спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России. Как сообщает пресс-центр вуза, сборная команды Башкирского ГАУ заняла 1 место, на 2 месте – Саратовский ГАУ, на 3 месте – Самарская ГСХА. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоялась накануне в спортивном комплексе.

Преподаватели и сотрудники российских аграрных вузов продемонстрировали свои силы и умения. Соревнования по всем видам спорта проходили увлекательно и зрелищно. Победители и призеры Спартакиады были награждены почетными грамотами, медалями и кубками в личном первенстве и в командном зачете. Более 200 участников Спартакиады получили заслуженные награды.

«Желаю, чтобы вы получили максимум сил, возможностей и удовольствия от жизни. Вы являетесь примером для студентов. Здесь нет проигравших – все, кто принимал участие, уже выиграли!» — сказал, обращаясь к участникам и организаторам, генеральный директор Ассоциации «Агрообразование» Виталий Боярский.

Справка. VIII Всероссийская Спартакиада «Здоровье» проходила в Уфе с 23 по 27 января 2017 года. Соревнования состоялись на спортивных объектах Башкирского государственного аграрного университета по восьми видам спорта. Для участия в спартакиаде в Уфу приехали 24 спортивные команды аграрных вузов страны, количество участников составило 435 человек.