В Башкирии партийный проект помогает укреплять материальную базу сельских домов культуры

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане проект партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» помогает укреплять материальную базу сельских клубов и домов культуры. В этот проект вошел и Карамалы-Губеевский сельский Дом культуры Туймазинского района, построенный еще в 1969 году общей площадью более 700 кв. метров. По инициативе фракции партии в Государственной Думе предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета на укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных домов культуры. Для карамалыгубеевцев — это 1 млн. 300 тысяч рублей.

На общественных слушаниях с участием жителей села, а также председателя и секретаря Совета Туймазинского района Ильфира Минибаева и Ирека Каюмова, начальника отдела культуры администрации района Ильдара Салихова, который предоставил собравшимся всю информацию по проекту, главы сельского поселения Карамалы-Губеевский сельсовет Магафура Хабибуллина, представителей местных СМИ, была рассмотрена смета предстоящих расходов по реализации программы реконструкции и обновления учреждения культуры. Сельчане приняли в ее обсуждении самое активное участие, внесли ряд предложений. В частности, в знак благодарности за такой подарок от государства участники собрания призвали односельчан принять самое деятельное участие в мероприятиях Года экологии-2017 в России, ликвидировать несанкционированные свалки вокруг села, бережно относиться к окружающей природе, проявлять больше активности в общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях.

Обновленный и оснащенный современной мебелью, оборудованием и аппаратурой очаг культуры планируется вновь открыть в четвертом квартале текущего года уже в статусе многофункционального сельского Дома культуры. На его базе расположатся дом культуры, сельская модельная библиотека, детская игровая комната, тренажерный зал, этнографический уголок. Карамалы-Губеевский СДК станет третьим по счету в районе многофункциональным сельским Домом культуры.

Реализация проекта партии «Единая Россия» позволит создать в одном из самых крупных сел района, насчитывающего 1250 человек, наиболее благоприятные условия для культурного досуга и отдыха людей, сообщил председатель муниципального общественного Совета по культуре Мусавир Камалетдинов.