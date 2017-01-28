В Уфе документальный спектакль в технике вербатим «Наши» вызвал общественный резонанс Фото: Центр драматургии и режиссуры









В Уфе документальный спектакль в технике вербатим «Наши» вызвал общественный резонанс Фото: Центр драматургии и режиссуры

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе впервые состоялась премьера документальной постановки «Наши» в технике вербатим. Премьера вызвала большой общественный резонанс. На показы собрались известные деятели культуры, театроведы, журналисты, студенты. После спектакля состоялся обмен мнениями, режиссеру и актрисам зрители задавали вопросы.

Документальный спектакль «Наши» состоит из нескольких миниатюр на башкирском и русском языках. В основе сюжетов — реальные судьбы башкирских женщин. Главные героини — жительницы зауральских районов Башкортостана: Амина инэй, Мафруза инэй, Роза инэй, Гульнур апай, Фахрниса эбей... Все 10 драматичных историй, перемежаясь с фольклорными мотивами, выстроены в единую композицию. В основу содержания легли материалы театрально-фольклорной экспедиции «Замандаш», прошедшей в августе 2016 года. Проект был удостоен гранта Главы Республики Башкортостан. Экспедиция проходила в трех районах Зауралья — Бурзянском, Абзелиловском и Баймакском. В течение недели участники изучили 11 деревень, где общались с сельскими жителями и записали их истории.

В спектакле, поставленном режиссером Римой Харисовой, задействованы пять молодых актрис — студентки третьего курса театрального факультета Уфимского института искусств (художественный руководитель — профессор Тансулпан Бабичева). Гюлли Абдисова, Адель Валиуллина, Гульчачак Зарипова, Салима Султангареева, Анастасия Мажирина, отсмотрев многочасовое видео, смогли вжиться в возрастные образы своих героинь. В спектакле можно встретить самых разных бабушек — артисток фольклорного ансамбля, хранительниц народного творчества, забытых своими детьми и внуками, помнящих первую любовь на протяжении всей жизни, женщин-инвалидов, продолжающих строить творческие планы. Актрисы «сняли» со своих прототипов все манеры, пластику, речь и постарались донести до зрителей как драматизм содержания, невероятную внутреннюю силу, стойкость и жизнерадостность героинь, так и их внешнюю комичность.

Спектакль «Наши» два вечера показывался на сцене «The Театр» в Гостином дворе. Организатором проекта выступил Республиканский центр современной драматургии и режиссуры.

Справка. Вербатим (от лат. verbatim — «дословное», «изреченное») — техника создания документального театрального спектакля, предполагающая отказ от привлекаемой извне литературной пьесы. Материалом для каждого спектакля служат интервью с героями планируемой постановки. Расшифровки интервью и составляют канву и диалоги вербатима. Актеры рассказывают услышанные истории реальных людей, но не через «я в предлагаемых обстоятельствах», а через максимальное приближение к первоисточнику-донору по манере речи, жестам, внешнему сходству. Жанр зародился в Англии в середине 1990-х годов, на волне современной драматургии «new writing» («новая драма»).