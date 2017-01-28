Адвокаты Башкортостана оказывают бесплатную юридическую помощь жителям

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Депутат Государственного Собрания Булат Юмадилов призвал граждан активнее прибегать к помощи адвокатов. Ежедневно на территории Башкортостана ведут прием граждан более 230 профессиональных адвокатов, отметил Президент Адвокатской палаты республики. Они оказывают помощь в вопросах гражданского, семейного, трудового, земельного, наследственного, административного законодательства, что предусмотрено федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом РБ «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

Как сообщает пресс-служба Госсобрания — Курултая РБ, обратиться за квалифицированной помощью могут следующие категории граждан: инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, их представители. Бесплатную помощь могут получить также несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и их представители, граждане, признанные судом недееспособными, и их представители. Услуги адвоката предусмотрены для граждан, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины. За консультацией могут также обращаться лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, усыновители.

«Проведенный нами мониторинг показал, что часто жители республики не обращаются к адвокатам за помощью из-за ошибочных стереотипов о высокой стоимости юридической помощи. Из-за этого многие граждане пытаются решить проблему самостоятельно, что далеко не всегда эффективно. Мы призываем обращаться к профессионалам, эта услуга бесплатна, адвокат выполнит ее качественно», – говорит Булат Юмадилов.

Депутат подчеркнул, что для получения бесплатной юридической помощи гражданин должен подать письменное заявление, предоставить документ, подтверждающий личность, и иные документы, подтверждающие право на получение бесплатной помощи.

Получить полный перечень адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, можно по ссылке. Также жители республики могут обратиться за бесплатной юридической помощью в Общественную приемную Президента РФ по РБ, приемную Партии «Единая Россия» и Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России.