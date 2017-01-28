В Уфе день рождения народного поэта Башкортостана отметят акцией «85 шагов к Рами Гарипову»

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе готовятся отметить 85-ю годовщину со дня рождения народного поэта Башкортостана. 12 февраля в столице республики пройдет акция «85 шагов к Рами Гарипову». Она стартует в 12.00.

Поэты и писатели, земляки, студенты с гвоздиками в руках отправятся от здания Союза писателей республики по улицам Уфы к месту захоронения поэта на мусульманском кладбище. Маршрут будет проходить по улицам Коммунистической, Гафури и Пушкина. В дороге участники акции будут исполнять стихи Рами Гарипова, написанные в разные годы. У надгробия поэта планируется совместно прочитать его стихотворение «Тыуан тел» — «Родной язык» и возложить цветы.

«85 шагов — это образ. Каждый пришедший сможет по пути рассказать свою любимую строфу из поэтического наследия Рами Гарипова, — сообщил и.о. председателя Союза писателей Заки Алибаев. — В Уфе до сих пор нет улицы Рами Гарипова, вместе с участниками акции будет принята резолюция, на основе которой мы будем ходатайствовать об этом».