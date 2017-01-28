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28 января Суббота

Уфа   °

В Башкирии температура воздуха понизится до - 29°

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии в ночь с субботы на воскресенье, 29 января, температура воздуха понизится до — 29°. Об этом предупреждает МЧС по РБ.

Ожидается переменная облачность. Осадков почти не будет, ночью слабый снег только местами. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24,-29°, при натекании облачности -15,-20°. Днем столбик термометра поднимется до -12,-17°, местами до -7°. На автодорогах ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Теги: погода
 
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