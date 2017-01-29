В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел розыгрыш зимних орловских призов Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел розыгрыш зимних орловских призов Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат»

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега с участием лошадей орловской и рысистых пород.

Большой интерес зрителей вызвал розыгрыш мемориала П.Н. Кулешова для рысаков-орловцев четырехлетнего возраста. Этот традиционный приз носит имя выдающегося отечественного ученого-зоотехника, внесшего большой вклад в развитие коневодства. По традиции, он проходит в два гита на классической дистанции.

В первом гите сразу же со старта вперед вырвался гнедой жеребец Крылатый под управлением молодой наездницы Анастасии Секисовой. В борьбу за первое место вступили серый жеребец Заказ с Лизой Матусевич. Остальные участники на первое место не претендовали. Крылатый прошел дистанцию уверенно и уже подходил к финишному столбу, как случилось неожиданное. В горячке борьбы он перешел на галоп и, хотя финишировал первым, был дисквалифицирован. Таким образом, первое место досталось Заказу, который показал резвость в две минуты 17,1 секунды. Последующие места заняли Кураж, Аджика и Парковка.

Окончательная судьба приза решилась во втором гите. В нем участвовали только четыре лошади, поскольку Парковка снялась с этого этапа. Ситуация на беговой дорожке почти полностью напоминала предыдущую. Вновь лидерство захватил Крылатый и прошел дистанцию первым, пройдя ее «с места до места». На втором месте держался Заказ, который не особенно стремился вперед, чтобы не вынудить Крылатого показать более лучшее время. И такая тактика принесла результаты для Заказа и Лизы Матусевич. Хотя Крылатый и занял первое место, но его времени (две минуты 17,8 секунды) не хватило, чтобы одержать общую победу.

Таким образом, победителем приза стал Заказ под управлением Лизы Матусевич по результату, показанному в первом гите. Призовые места достались также Крылатому, Куражу и Аджике.

Увлекательная борьба развернулась на дорожке в борьбе за еще один престижный приз ‑ Мемориал В.И. Шишкина, названного в память о знаменитом русском конезаводчике. В борьбе приняли участие пять рысаков орловской породы трехлетнего возраста на дистанции 1600 метров. Здесь отличился темно-серый жеребец Жарпей, который под управлением наездника Павла Саидова одержал заслуженную победу с резвостью в две минуты 23,4 секунды.

Украшением спортивного дня стал заезд, где лошади старшего возраста орловской породы на дистанции 2400 метров боролись за традиционный приз «Русская зима». Удача улыбнулась вороному жеребцу Майкопу и наезднику Венеру Абсаликову, которые не оставили остальным соперникам ни единого шанса. Результат Майкопа оказался очень высоким ‑ три минуты 24,3 секунды. Следом финишировали Барышник, Бонапарт, Карукас и Верный.

Состоялся один заезд с участием лошадей трехлетнего возраста рысистой породы на классической дистанции. Победителем Открытого приза стал гнедой жеребец Чио Сан, который подошел к финишному столбу за две минуты 21,3 секунды. Полноправным соавтором его заслуженной победы стал наездник Дмитрий Пастухов.