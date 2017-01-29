Серебряный дебют мотогонщиков Нефтекамска

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Первая в истории гонка команды СТК Нефтекамска принесла ей второе место. На первом этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди клубов Высшей лиги, состоявшемся на стадионе "Торос" в Нефтекамске, хозяева льда набрали 24 очка и уступили только "ЦТВС-Уралтранстрому"-2 из Каменска-Уральского, у которого на пять очков больше. На третье место вышли гонщики "Мордовии" из Саранска, в свою очередь, отставшие на пять очков от башкирской команды.

Лучший результат у СТК "Нефтекамск" показал ветеран Дмитрий Буланкин — 13 очков в шести заездах. Семь очков привез в четырех заездах Сергей Балтачев, четыре в двух — Антон Созыкин. Хозяева льда во встречах с соперниками одержали четыре победы, один заезд — с "Подмосковьем" — завершили вничью, и лишь победителям этапа проиграли. У победителей блистал Владимир Бобин, выигравший все свои заезды и набравший 18 очков, ему помогли Александр Козырев и Данил Голошейкин (6 и 5 очков соответственно). Лучшим в команде "Мордовия" был вернувшийся на лед после перерыва Максим Лушников — 10 очков.

Четвертое место на этапе заняла команда "Подмосковье" (Луховицы) — 17 очков, из которых 15 набрал Сергей Макаров, на пятом месте — казахский "Сокол" — 13, далее — "Прогресс" (Глазов) — 12, и "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск) — 10.

Сегодня в Нефтекамске — второй этап.