В Башкирии глава сельсовета «подарил» землю знакомому фермеру

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Следком по республике передал на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов Мечетлинского района и местного фермера. Первый обвиняется в служебном подлоге, второй — в мошенничестве. Как считает следствие, в январе 2015 года глава по просьбе близко знакомого фермера выдал ему подложную выписку из похозяйственной книги, на основании которой тот получил бесплатно, под строительство дома, почти 40 соток в деревне Куршалино. В то время как рыночная цена данного участка составляет 330 тысяч рублей — в такую сумму оценен причиненный обвиняемыми ущерб. Земельный участок арестован. По закону, имеющиеся на нем постройки должны быть снесены.