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Московский критик Алексей Бартошевич оценил постановку «Антигона» в Башдраме

КУЛЬТУРА

Московский критик Алексей Бартошевич оценил постановку «Антигона» в Башдраме Фото: Минкультуры РБ

Московский критик Алексей Бартошевич оценил постановку «Антигона» в Башдраме Фото: Минкультуры РБ

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Московский критик Алексей Бартошевич оценил спектакль «Антигона», поставленный по пьесе Жана Ануя казанским режиссером Фаридом Бикчентаевым в Башкирском академическом драмтеатре. После показа театровед провел встречу с творческим коллективом, в ходе которой проанализировал спектакль и высказал свое мнение о нем:

«Это замечательный современный спектакль. Я хорошо помню текст «Антигоны», видел несколько раз постановки по этой пьесе. И какие молодцы актеры, театр, режиссер, что взяли эту пьесу. Это произведение учит тому, что человек имеет возможность хранить свое достоинство вне зависимости от того, будет польза от его противостояния, или нет. У человека может возникнуть долг перед государством, перед богом, перед семьей. Но у ануевского героя важным остаётся долг перед самим собой. Этого у человека отнять уже никак нельзя. Это звучит современно», — цитирует Бартошевича портал «Культурный мир Башкортостана».

Роль Антигоны в спектакле исполнила актриса Лилия Галина. Роль Креона — худрук театра Олег Ханов. Он рассказал, что идея пригласить известного историка театра возникла на съезде Союза театральных деятелей. Встречи с такими крупными деятелями театра, как Алексей Бартошевич, расширяют кругозор актеров, помогают им лучше понять театральный процесс и свое место в нем, отметил руководитель театра.

Теги: театр,критика,премьеры
 
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