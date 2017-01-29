«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»
«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана
«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»
УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
«Спортакадемия-ВРЗ» одержала победу в очередном матче Высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу среди мужских команд. В домашних стенах был обыгран волейбольный клуб «Дагестан» в жарком поединке — 3:2 (25:21,18:25, 25:21, 20:25, 17:15).
Повторный матч состоится 29 января в Стерлитамаке.