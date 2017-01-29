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29 января Воскресенье

Уфа   °

«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана

СПОРТ

«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»

«Спортакадемия-ВРЗ» переиграла гостей из Дагестана Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Спортакадемия-ВРЗ» одержала победу в очередном матче Высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу среди мужских команд. В домашних стенах был обыгран волейбольный клуб «Дагестан» в жарком поединке — 3:2 (25:21,18:25, 25:21, 20:25, 17:15).

Повторный матч состоится 29 января в Стерлитамаке.

Теги: волйбол,мужской чемпионат России
 
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