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ФК «Уфа» заключил контракт с Каталином Карпом

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ФК «Уфа» заключил контракт с Каталином Карпом Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» заключил контракт с Каталином Карпом Фото: ФК «Уфа»

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Состав ФК «Уфа» пополнил защитник национальной сборной Молдовы Каталин Карп, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. Новичок «горожан» будет играть под 93-м номером.

23-летний Карп является воспитанником академии «Зимбру» и донецкого «Шахтера». Ранее он выступал за киевское «Динамо-2», а также румынские ЧФР, «Стяуа» и «Виторул».

За национальную сборную Молдовы Каталин провел 11 матчей и забил один гол.

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
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