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29 января Воскресенье

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ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову»

СПОРТ

ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову» Фото: ВК «Урал»

ВК «Урал» дома легко обыграл «Нову» Фото: ВК «Урал»

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский волейбольный клуб «Урал» провел очередной поединок к чемпионате мужской российской Суперлиги. На домашнем паркете была обыграна новокуйбышевская «Нова» — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

«Урал» набрал 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице.

Следующий матч башкирская команда проведет 5 февраля в гостях у «Динамо» из Ленинградской области.

Теги: волейбол,мужская Суперлига РФ
 
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