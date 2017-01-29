В Уфе пассажир дерзко угнал Volkswagen Polo из-под носа водителя Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе В Уфе пассажир дерзко угнал Volkswagen Polo из-под носа водителя Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе совершен дерзкий угон автомобиля. В воскресенье около двух ночи водитель Volkswagen Polo подобрал в Инорсе пассажира, попросившего довезти его до начала проспекта Октября за 200 рублей. Не доехав до точки назначения, пассажир пожелал изменить маршрут и направиться в Новые Черкассы, якобы за его другом, за что пообещал заплатить еще 500 рублей.

Уже на месте парень попросил водителя открыть багажник, сам в это время пересел на водительское сиденье и уехал. Иномарку объявили в розыск: госномер Р 024 НН/102, белого цвета, 2013 года выпуска, стекла не тонированые, на штампованных дисках с оригинальными колпаками, механических повреждений не имеет. В баке машины оставалось около 10 литров бензина. Угон совершен в поселке Н. Черкассы, возле дома №4А по улице Нефтяников.

Обладающих какой-либо информацией о похищении машины автоинспекторы просят звонить на номера 237-19-60, 89371501777.