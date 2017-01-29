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29 января Воскресенье

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Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира

СПОРТ

Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира Фото: Федерация фехтования России

Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира Фото: Федерация фехтования России

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Российский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира в Экс-ан-Провансе (Франция). Уфимец в полуфинале был сильнее еще одного россиянина — Григория Семенюка — 15:12.

В финале Ахметов победил американца Ника Иткина — 15:14.

Теги: фехтование,рапира,Кубок мира,юниоры
 
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