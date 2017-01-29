Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира Фото: Федерация фехтования России
Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира
Уфимский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира Фото: Федерация фехтования России
УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Российский рапирист Искандер Ахметов выиграл этап юниорского Кубка мира в Экс-ан-Провансе (Франция). Уфимец в полуфинале был сильнее еще одного россиянина — Григория Семенюка — 15:12.
В финале Ахметов победил американца Ника Иткина — 15:14.