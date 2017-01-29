В Башкирии подросток погиб под снежной массой Фото: СКР по РБ
В Башкирии подросток погиб под снежной массой
В Башкирии подросток погиб под снежной массой Фото: СКР по РБ
УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфимском районе республики проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего жителя деревни Дубки. Известно, что в субботу вечером подросток с друзьями катались на санках с горки, расположенной рядом с водонапорной башней. С крыши на пострадавшего обрушилась глыба обледенелого снега. Ребенок погиб. Устанавливаются ответственные за очистку крыши объекта, сообщили в СКР по Башкортостану.