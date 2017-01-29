Стерлитамакский "Каустик" приблизился к бронзовым медалям чемпионата России

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вручил призы победителям четвертого этапа чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги, состоявшегося в Уфе на стадионе "Строитель". Призы за второе место вручил глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин, а за третье — глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. К сожалению, на пьедестале почета оказалась лишь одна команда из Башкортостана — стерлитамакский "Каустик". Заняв уже на трех этапах подряд третье место, стерлитамакцы укрепили свои позиции в борьбе за бронзовые медали, опережая уфимский "Башкортостан-ЦТВС имени Г.Кадырова" на два зачетных очка.

Победу, как и накануне, одержали гонщики команды "ЦТВС-Уралтранстром" из Каменска-Уральского Свердловской области, набравшие 37 очков. Тольяттинская "Мега-Лада" снова была второй — 34 очка, "Каустик" финишировал с 28 очками, хозяева льда — с 20-ю.

Лучший личный результат показал тольяттинец Даниил Иванов — 14 очков, по 13 — у уфимца Николая Красникова и Динара Валеева, 11 — у Дмитрия Хомицевича (оба — Каменск-Уральский). Николай Красников на сей раз дважды опередил действующего чемпиона мира, особенно острой была их борьба в заключительном заезде, где выигрыш уфимца составил всего несколько сантиметров. Зато дважды опередил Красникова Д.Иванов, выигравший также два раза у Хомицевича. Единственным, кто на четвертом этапе сумел обогнать Иванова, стал Валеев.

Вполне возможно, что исход соревнований был бы другим, если бы не два падения тольяттинских гонщиков в тот момент, когда они находились на позициях лидеров: в третьем заезде — Игоря Кононова, в 10-м — Никиты Толокнова. В аналогичной ситуации Евгений Шаров из Каменска-Уральского не упал, но его выбросило внутрь круга, и он тоже лишился трех очков. Но у спортсменов Свердловской области подобный случай был один.

Борьбу же за третье место точно характеризовало выражение "один в поле не воин". Николая Красникова поддержать было просто некому, и в очередной раз приходится сожалеть, что произошло это из-за финансовых проблем ЦТВС имени Г.Кадырова. Конечно, искусственно созданная слабость ведущего клуба страны не умаляет достижений опередивших его команд, в том числе и стерлитамакского "Каустика", которому удалось значительно приблизиться ко второму месту на этапе.

После четырех этапов из шести во главе турнирной таблицы Суперлиги "ЦТВС-Уралтрастром" — 18 очков. На втором месте — "Мега-Лада" — 14, на третьем — "Каустик" — 7, и на четвертом — "Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова" — 5.

Заключительные два этапа состоятся 25-26 февраля в Тольятти.