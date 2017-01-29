«Салават Юлаев» закончил выездную серию текущего сезона поражением в Череповце
УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
«Салават Юлаев» закончил гостевую программу девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Череповце команда Игоря Захаркина встречалась с аутсайдером Западной конференции — «Северсталью».
Счет открыл уфимец Линус Умарк, реализовав большинство в первом периоде броском от синей линии — 0:1.
Однако второй отрезок матча уфимцы традиционно проиграли. Причем, также было реализовано численное преимущество. Максим Трунев и Павел Чернов вывели череповчан вперед — 2:1.
Дмитрию Макарову удалось добить шайбу в пустые ворота в третьем периоде также при игре в большинстве — 2:2.
В овертайме «Северсталь» вырвала победу — 3:2.
С последнего северо-западного выезда в «регулярке» «Салават» везет всего два очка, добытые в начале его в Подольске и в конце в Череповце.
Следующая серия встреч, домашняя, заключительная, начнется в феврале — первого числа уфимцы принимают питерский СКА.