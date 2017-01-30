Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 31 января Фото: Олег Яровиков
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 31 января
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 31 января Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов от снега на 31 января.
В Калининском районе очистка придомовых территорий будет вестись на ул. Первомайская, 81/1, 83; Кольцевая, 134/1, 138/1, 180; Машиностроителей, 4/1; Интернациональная, 139; Б. Хмельницкого, 57/1; Касимовская, 14, 14/1; Сельская Богородская, 11, 11а, 13; Транспортная, 30/5, 30/2; Победы, 10, 10а.
В Демском районе уборку снега проведут во дворах домов по следующим адресам: ул. Левитана, 9а; Дагестанская, 13/2; Центральная, 6/1, 38, 40, 42, 44; Рядовая, 13, 15; Островского, 16/1.
В Кировском районе 31 января комплексная очистка дворов запланирована по адресам: Дуванский бульвар, 29; ул. Авроры, 27/1; К. Маркса, 25; Октябрьской Революции, 77, 77/1; Кирова, 40; Худайбердина, 17; Мубарякова, 22/1; С. Перовской, 13/1, 21/1.
В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись по следующим адресам: ул. Зенцова, 77; Ленина, 21; Пожарского, 261; Лесозаводская, 1а.
В Советском районе уборка снега во дворах пройдет на проспекте Октября, 48/2; ул. Айская 64/4, 91; ул. Ленина 97/2; ул. Миасская 26; ул. И. Якутова, 12; ул. С. Халтурина, 49; ул. Бессонова, 35; ул. Менделеева, 148/3, 150/5, 150; ул. Р. Зорге, 40/2; ул. Д. Киекбаева, 9, 11.
В Орджоникидзевском районе работы будут вестись во дворах на бульваре Славы, 5, 16; ул. Кольцевая, 26, 59, 98; ул. Вологодская, 52, 78; ул. Борисоглебская, 20/1; ул. Интернациональная, 1; ул. Ш. Руставели, 19; ул. Блюхера, 8/1, ул. Пионерская, 20.
В Октябрьском районе очистка дворов от снега запланирована по следующим адресам:
ул. Р. Зорге, 31/2, 49/1; ул. Комсомольская, 125, 125/1, 127; ул. Шафиева, 33, 39, 41, 43, 43/1; ул. Российская, 104, 104/1, 106, 106/1, 108; ул. Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Менделеева, 211, 211/1; бульвар Тюлькина, 7/2, 7/3;
мкр. Сипайлово – ул. М. Жукова, 17б, 23; ул. М. Рыльского, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 24/2, 14/1; ул. Ю. Гагарина 52, 52/1, 54; ул. А. Королева, 4.