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В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии Фото: открытый источник

В Уфе приостановили работу парикмахерской из-за антисанитарии Фото: открытый источник

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе приостановили работу парикмахерской на 60 суток. Как сообщили в Роспотребнадзоре по РБ, ведомство получило жалобу от потребителей по поводу антисанитарии. Инспекторы провели плановую проверку и установили, что в парикмахерской индивидуальный предприниматель оказывала услугу по проколу мочек ушей, не имея разрешения на медицинскую деятельность. Рассмотрев административное дело, суд приостановил работу ИП в парикмахерской на улице Гвардейской. Для возобновления работы предпринимателю придется получить разрешение Роспотребнадзора.

Теги: роспотребнадзор,предпринимательство
 
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