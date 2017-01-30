В УГНТУ прошел День открытых дверей Фото: пресс-служба УГНТУ



















В УГНТУ прошел День открытых дверей Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Во Дворце имени Орджоникидзе состоялся День открытых дверей Уфимского государственного нефтяного технического университета.

В вестибюля второго этаже была развёрнута стендовая выставка факультетов, где старшеклассники могли из первых уст получить подробную информацию о направлениях подготовки, условиях обучения и ответы на все интересующие их вопросы. В большом зале демонстрировались фильмы, рассказывающие об УГНТУ.

Перед будущими абитуриентами выступили проректор по учебной работе Ибрагимов, проректор по учебно-методической работе Баулин и председатель секретариата приёмной комиссии Каретников.

Присутствовавшие в зале смогли задать вопросы. Ребят и их родителей интересовало, какие новые направления обучения и специализации появились в УГНТУ, какова стоимость внебюджетного обучения, как можно получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения, каков размер стипендии для первокурсников и каким главным качеством должен обладать абитуриент УГНТУ.

Из ответов они узнали, что в университете появился ряд новых направлений как у опорного вуза; в среднем стоимость обучения на контракте составляет 120 тысяч рублей (цена обусловлена коэффициентами и «планкой», ниже которой, стоимость не может снижаться); участие в олимпиадах и научных конференциях УГНТУ может принести абитуриенту до 10 баллов; стипендии студентам-отличникам первого курса достигают 7500-15000 рублей; а главное качество, которым должен обладать абитуриент — заинтересованность в будущей профессии.

Важной частью программы Дня открытых дверей стали экскурсии по факультетам, в ходе которых школьники их родители могли познакомиться с деканами, увидеть лаборатории и аудитории, расспросить студентов-волонтёров о специфике обучения на конкретных специальностях.