В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской Фото: группа «БашДТП»/ Виталий Федоров
В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской
В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской Фото: группа «БашДТП»/ Виталий Федоров
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской. В соцсети ночью 30 января появилась информация, что дорогу затопило сточными водами. В пресс-службе уфимского предприятия прокомментировали инцидент.
«29 января в 22.10 произошло повреждение напорного канализационного коллектора диаметром 600 мм по улице Сельской Богородской. На место незамедлительно выехала бригада МУП «Уфаводоканал», которая уже в 22.40 отключила поврежденный участок трубы и направила сточные воды по альтернативной ветке. Это предотвратило их дальнейший выход на проезжую часть», — сообщила менеджер по связям с общественностью организации Мария Шерекина.
Чтобы избежать образования наледи, на месте работала спецтехника.
Работники предприятия восстанавливают поврежденную трубу. По предварительным данным, причиной коммунальной аварии стал абразивный износ трубы.