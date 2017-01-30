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30 января Понедельник

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В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской

ОБЩЕСТВО

В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской Фото: группа «БашДТП»/ Виталий Федоров

В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской Фото: группа «БашДТП»/ Виталий Федоров

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В «Уфаводоканале» назвали предварительную причину прорыва канализации на улице Сельской Богородской. В соцсети ночью 30 января появилась информация, что дорогу затопило сточными водами. В пресс-службе уфимского предприятия прокомментировали инцидент.

«29 января в 22.10 произошло повреждение напорного канализационного коллектора диаметром 600 мм по улице Сельской Богородской. На место незамедлительно выехала бригада МУП «Уфаводоканал», которая уже в 22.40 отключила поврежденный участок трубы и направила сточные воды по альтернативной ветке. Это предотвратило их дальнейший выход на проезжую часть», — сообщила менеджер по связям с общественностью организации Мария Шерекина.

Чтобы избежать образования наледи, на месте работала спецтехника.

Работники предприятия восстанавливают поврежденную трубу. По предварительным данным, причиной коммунальной аварии стал абразивный износ трубы.

Теги: Уфаводоканал,коммунальная авария
 
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