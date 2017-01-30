Духовенство Башкирии приняло участие в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве Фото: пресс-служба ЦДУМ Духовенство Башкирии приняло участие в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве Фото: пресс-служба ЦДУМ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Москве прошли XXV Международные Рождественские образовательные чтения. В традиционном церковно-общественном форуме в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения приняли участие более 15 тысяч человек. Духовные лидеры собрались вместе, чтобы принять участие в дискуссиях, диалог-клубах, круглых столах и тематических секциях по 16 направлениям. Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин и председатель РДУМ Республики Башкортостан, муфтий Мухаммад Таджуддинов стали почетными гостями представительного форума, сообщили в ЦДУМ.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам чтений.

В рамках чтений состоялись V Рождественские Парламентские встречи в Госдуме. Открывший их Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал депутатов нового созыва и приглашенных гостей. В своем докладе он затронул ряд актуальных вопросов, требующих безотлагательных действий со стороны народных избранников: демографическая проблема, охрана здоровья матери и ребенка, поощрение многодетности, ликвидация безработицы. В конце встречи прошло награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

В Госдуме состоялся круглый стол «Религия. Общество. Государство», организованный Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Встреча была посвящена совершенствованию законодательства о духовных организациях. В обсуждении приняли участие: Верховный муфтий Талгат Таджуддин, Митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев, первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Батров, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган.