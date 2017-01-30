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30 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе водитель «Лады Весты» сбил на «зебре» ребенка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе водитель «Лады Весты» сбил на «зебре» ребенка Фото: автор

В Уфе водитель «Лады Весты» сбил на «зебре» ребенка Фото: автор

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель «Лады Весты» сбил на «зебре» ребенка. Наезд на 10-летнего школьника был совершен по улице Айской, напротив дома №84 вечером 27 января. Мальчик переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. С различными травмами он был доставлен в больницу. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

За прошедшие выходные дни на дорогах города произошло 154 ДТП. Из них в пяти автоавариях пострадали пять человек, проинформировала сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ляйсан Исламгалиева.

Теги: ДТП
 
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