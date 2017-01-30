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30 января Понедельник

Уфа   °

«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете

СПОРТ

«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»

«Спортакадемия-ВРЗ» уступила дагестанцам на своем паркете Фото: ВК «Спортакадемия-ВРЗ»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Волейбольный клуб «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) проиграл во втором домашнем матче чемпионата России в Высшей лиге «А» клубу «Дагестан». Если в первом матче хозяева паркета выиграли в пяти сетах, то теперь уступили в четырех — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 24:26).

У стерлитамакского клуба 36 очков — девятое место.

11-12 февраля «Трансгаз-Ставрополь» ждет в Георгиевске башкирскую команду.

Теги: волейбол,мужской чемпионат России
 
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