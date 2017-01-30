Башкирия получит более 57 млн рублей на создание детских технопарков Фото: Олег Яровиков Башкирия получит более 57 млн рублей на создание детских технопарков Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостану выделено 57 млн 122 тысячи рублей по Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы. Субсидии направляются на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, повышение квалификации педагогических и других работников технопарков.

Согласно распоряжению Правительства России, финансовые средства выделяются 17 регионам. В каждом из них должен быть создан технопарк, обеспечивающий охват ежегодно не менее 800 детей в возрасте от пяти до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. Субсидии в размере 925 млн рублей распределены между бюджетами 17 субъектов Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.

Принятое решение будет способствовать совершенствованию в субъектах Федерации условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, сообщается на сайте Кабмина.