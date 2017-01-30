Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных вирусом гриппа фруктах из Китая - СМИ Фото: Олег Яровиков Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных вирусом гриппа фруктах из Китая - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор опроверг распространившуюся информацию о якобы зараженных вирусом гриппа фруктах из Китая.

Ведомство отмечает, что информация о китайских мандаринах и бананах, зараженных вирусом гриппа или ротавирусной инфекцией, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости. Недостоверная информация распространяется через мессенджеры в ряде регионов.

«При проведении лабораторных исследований вирус гриппа и ротавирусная инфекция на фруктах не обнаружены», — заявили в Роспотребнадзоре.

Как подчеркивает ведомство, грипп передается только непосредственно от человека к человеку. Основные пути передачи гриппа — воздушно-капельный и контактно-бытовой. Заразиться можно через выделения больного человека. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение двух-восьми часов. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются.

Эпидемиологи напоминают, что источником ротавирусной инфекции также является больной человек, «в быту заражение происходит при уходе за больным и общении с ним через руки, загрязненные выделениями больного». На руках вирус может сохраняться не менее четырех часов.

Роспотребнадзор рекомендует мыть фрукты и овощи перед едой, чтобы избежать кишечных инфекций.