В России ученые разработали молекулу-блокиратор удовольствия от наркотиков Фото: Олег Яровиков В России ученые разработали молекулу-блокиратор удовольствия от наркотиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России ученые разработали молекулу-блокиратор удовольствия от наркотиков. К 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости, пишет газета «Известия».

Новый препарат, по сути, — не наркотический аналог морфина. После его введения в кровь организм начинает вырабатывать антитела, препятствующие проникновению наркотических веществ в мозг. Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика, таким образом теряется мотивация к его употреблению. Ученые утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Курс лечения рассчитан на один-два года.

Теоретически лекарство можно будет использовать для профилактики попадания в зависимость — например, среди подростков. Но сначала препарат должен пройти клинические испытания, чтобы стало ясно, какими побочными эффектами он обладает. На животных его начнут испытывать в этом году. Если всё пройдет успешно, ученые перейдут на клинические испытания на людях.