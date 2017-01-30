В Уфе на Празднике курая зазвучат новые народные инструменты Фото: Олег Яровиков В Уфе на Празднике курая зазвучат новые народные инструменты Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится концерт проекта «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром». Любителей народной музыки приглашают 2 февраля в Башкирскую государственную филармонию. В программе Национального оркестра народных инструментов прозвучат башкирские народные мелодии, музыка композиторов Башкортостана — Загира Исмагилова, Нура Даутова, Ильдара Хисамутдинова, Анатолия Кукубаева, Урала Идельбаева. На сцену также выйдут этно-рок группа «Аргымак» (худ. руководитель Ринат Рамазанов), кураисты — заслуженный артист РФ, народный артист РБ Азат Айткулов, Артур Гайсаров, народные артисты РБ Римма Амангильдина и Азамат Тимиров, Марсель Кутуев, кыл-кубызист Аяз Нухов.

Проект «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром» с 19 ноября по 19 декабря 2016 года побывал в восьми городах: Кургане, Оренбурге, Ижевске, Перми, Магнитогорске, Челябинске, Миассе и Москве.

«Башкирская музыка и вообще наша культура очень интересны людям, живущим за пределами нашей республики. Это подтверждает реакция зрителей, которые приходили на наши концерты вовремя гастролей по городам России. Даже в вечно бегущей Москве, когда мы выступали в метро, люди останавливались и с интересом слушали наш концерт, задавали вопросы о нашем крае», — рассказал агентству «Башинформ» художественный руководитель и дирижер НОНИ Линар Давлетбаев.

Все гастрольные концерты по России записывались на видео, эти рабочие записи вошли в архив коллектива. В ближайшем будущем НОНИ планирует начать студийные записи сочинений башкирских авторов. Сейчас коллектив в преддверии Праздника курая в башкирской столице занят репетициями под управлением нового руководителя.

«В оркестре немного поменялась рассадка, стали проводиться групповые репетиции. Заказали новые инструменты: думбыры, кыл-кубызы. Один из московских мастеров заинтересовался башкирской думбырой, приезжал к нам на совещание и изготовил для оркестра новые думбыры», — сообщил Линар Давлетбаев.