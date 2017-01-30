Власти Уфы не соблюдают требования по переселению из аварийного жилья в дом по улице Якуба Коласа - ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ Власти Уфы не соблюдают требования по переселению из аварийного жилья в дом по улице Якуба Коласа - ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе активисты ОНФ оценили качество нового жилья для переселенцев из аварийного дома. Наибольшее количество нарушений общественники выявили в доме №153 по улице Якуба Коласа. Представители регионального отделения ОНФ обратились в мэрию с рекомендацией устранить дефекты в вышеназванном доме и более внимательно подходить к исполнению обязанности по предоставлению благоустроенного жилья в связи со сносом аварийного дома.

Жители столицы Башкортостана, проживающие в аварийном доме в центре города, долгое время отказывались переезжать на окраину и заселились в новое жилье только после решения суда. У них сразу же начались проблемы с тепло- и водоснабжением.

«Оказалось, что обслуживающая организация не подключила отопительный котел к насосу. Коммунальщики не только приняли по акту дом с неработающим газовым оборудованием, создавая угрозу жизни и безопасности жильцов, но и выставили счет за подключение собственникам квартир», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Надежда Крылова.

«Фронтовики» выяснили, что теперь стены и потолки покрылись плесенью, на оконных рамах и подоконниках скапливается конденсат, стекающий в комнаты, на окнах отсутствует герметизация. В санузлах вытяжка работает в обратную сторону, и воздух идет внутрь помещения. Ванные комнаты оклеены обоями, которые от влаги отслаиваются, создавая неудобство жителям.

Надежда Крылова отметила, что если граждане выселяются из жилого помещения в связи со сносом их дома, признания его аварийным, то предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

«Муниципальные органы власти должны надлежащим образом исполнять обязанность по предоставлению благоустроенного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. В данной ситуации органами власти нормы права соблюдены не были», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ.