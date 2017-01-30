В Башкирии стали известны подробности гибели погребенного под снежной массой подростка Фото: Андрей Старостин В Башкирии стали известны подробности гибели погребенного под снежной массой подростка Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане стали известны подробности гибели погребенного под снежной массой подростка. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагический инцидент произошел в деревне Дубки Уфимского района вечером 28 января.

По версии следствия, несколько подростков катались на окраине деревни с неорганизованной горки рядом с водонапорной башней. Один из них подошел к металлической стене сооружения и стал наносить по ней удары ногами. В этот момент на него с крыши башни упала обледеневшая масса снега. От полученных травм 13-летний школьник погиб на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали его смерть.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за содержание водонапорной башни, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ. — В связи со столь трагическим случаем обращаем внимание собственников и арендаторов зданий и сооружений о необходимости своевременной очистки крыш, водостоков, навесов от снега и льда».

«Просим население проявлять гражданскую активность и сообщать о непринятии мер по очистке крыш зданий от снега и льда в контролирующие органы», — сказали в надзорном ведомстве.