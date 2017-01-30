Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды и тренера по поводу неудачного выступления в январе Фото: Дмитрий Слезин Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды и тренера по поводу неудачного выступления в январе Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Болельщики «Салавата Юлаева» после вчерашнего очередного поражения любимой команды встретили команду в аэропорту и вызвали на разговор, сообщает ГТРК «Башкортостан». Они требовали объяснений по поводу откровенно слабого выступления команды в январе, в результате чего она скатилась на потенциально восьмое место и это чревато не попаданием в плей-офф. За девять лет существования КХЛ уфимцы рискуют впервые закончить чемпионат на первом же этапе.

Поговорить с фанатами вышли все игроки во главе с главным тренером Игорем Захаркиным.

Капитан «Салавата» Игорь Григоренко сказал, что «ребята бьются в каждом матче, но не всегда всё получается».

Захаркин пообещал, что команда будет сражаться до последнего. Он отметил, что через неделю в строй вернутся двое травмированных игроков, но признал текущую ситуацию катастрофической.

Интересно, что по утверждению «Спорт-Экспресса», накануне вчерашнего матча против «Северстали» игроки потребовали поставить в ворота не Никласа Сведберга, провалившего несколько матчей, а Андрея Гаврилова. К слову, Гаврилов выглядел лучше в воротах уфимцев, и поражение оказалось не столь крупным, как обычно.

Впереди у «Салавата Юлаева» заключительная домашняя серия из четырех игр — СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Ак Барс» (Казань) и «Лада» (Тольятти). В них необходимо набирать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от вылета из заветной восьмерки.