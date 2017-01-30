При Уфимском институте искусств открылась школа творчества «Уфа Art»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

При Уфимском государственном институте искусств им. З. Исмагилова открылась школа творчества «Уфа Art». Для обучения в школе приглашаются дети до 15 лет и взрослые от 16 лет и старше.

В школе музыки для детей и взрослых «Art-муз» можно будет обучаться игре на фортепиано, скрипке, баяне, флейте, ударных, гитаре, саксофоне. В школе пения «Art-вокал» желающие смогут учиться как сольному пению, так и в вокально-хоровом коллективе. Будут также работать направления: школа танца «Art-балет», школа живописи «Art-дизайн», школа актерского мастерства «Art-театр».

Записаться можно по телефонам: (342) 276-19-36, 8-927-943-22-46. Электронная почта: d.allaberdin@mail.ru.