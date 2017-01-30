Кадеты из Башикирии на Первом балу кадетских корпусов ПФО исполнили танцы XVIII века

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Воспитанники Башкирского кадетского корпуса им Героя России А.В. Достовалова стали участниками Первого бала кадетских корпусов ПФО. Кадеты продемонстрировали исполнение традиционных танцев XVIII века. Бал был организован и проведен Пермским кадетским корпусом им. Героя России Ф. Кузьмина.

На торжество прибыли юноши и девушки из кадетских корпусов Башкортостана, Кирова, Нижнего Новгорода, Татарстана и Удмуртии. Все эти учебные заведения сегодня работают под патронатом Приволжского полпреда Михаила Бабича, сообщили в пресс-службе ГФИ.

На подготовку к балу ушло около десяти дней, рассказал исполняющий обязанности директора Башкирского кадетского корпуса ПФО Радик Габидуллин.

«Кадеты разучили полонез, вальс, падеграс, польку, фокстрот, котильон. Наши ребята учатся не только строевой подготовке, но и этикету, культуре поведения в обществе и уважительному общению с противоположным полом», — пояснил Радик Габидуллин.

В Перми кадеты из Башкортостана провели 10 дней. Будущие защитники Родины показали высокий уровень знаний общеобразовательных дисциплин. Так, кадет 10 класса Ямиль Каримов был признан лучшим по учебе среди всех воспитанников кадетских корпусов Приволжья.