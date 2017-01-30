Башкирский театр кукол отмечает 85-летие со дня образования Фото: Лилия Загирова Башкирский театр кукол отмечает 85-летие со дня образования Фото: Лилия Загирова

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

5 февраля Башкирский государственный театр кукол отмечает 85-летие со дня образования. Торжественный вечер, посвященный юбилею, запланирован на 21 марта. Празднование приурочено к Международному дню кукольника. В этот день театр порадует своих гостей предварительным показом самой ожидаемой премьеры юбилейного сезона — спектаклем для взрослых по мотивам восточных сказок «Тысяча и одна ночь». На постановку приглашены лауреаты премии «Золотая маска» — режиссер Петр Васильев и художник-постановщик Алевтина Торик из Санкт-Петербурга.

Основой для создания Башкирского театра кукол стал самодеятельный кружок, организованный при Уфимской опытно-показательной школе. Руководила кружком Мария Елгаштина. Она же стала первым директором и режиссером театра кукол. За 85 лет театр накопил богатый творческий опыт. Он отмечен дипломами на международных фестивалях в Венгрии, Турции, Азербайджане, а в 1987 году удостоен Международной премии имени Джавахарлала Неру за спектакль «Индийская легенда». Каждый год театр кукол ездит на фестивали в города России и привозит достойные награды.

«Сегодня театр полон надежд, готов вновь и вновь радовать наших зрителей, а его молодой директор Альберт Имамутдинов уверенно ведет коллектив, ориентируясь на лучшие достижения театров кукол России и зарубежья», — говорит помощник главного режиссера по литературной части Диана Гараева.