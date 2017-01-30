Ректор УГНТУ принял участие в работе круглого стола по вопросам подготовки инвалидов к профессиональной деятельности Фото: пресс-служба УГНТУ



Ректор УГНТУ принял участие в работе круглого стола по вопросам подготовки инвалидов к профессиональной деятельности Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Московском государственном гуманитарно-экономическом университете (МГГЭУ) прошел круглый стол на тему: «Подготовка инвалидов к профессиональной деятельности: школа, профессиональное обучение, колледж, вуз».

В его работе приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Салават Сагитов и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

Круглый стол был организован рабочей группой по вопросам развития доступного и качественного дошкольного и общего образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Комиссии при Президенте России по делам инвалидов и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Обсуждались вопросы профориентации, профессионального обучения, дополнительного образования, реализации предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ для детей и студентов с ОВЗ, а также проблемы общего образования и психолого-педагогической коррекции, связанные с подготовкой к трудовой деятельности.