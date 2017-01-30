Жительница Башкирии ударила ножом в шею злопамятного сожителя Фото: ИА "Башинформ" Жительница Башкирии ударила ножом в шею злопамятного сожителя Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана ударила ножом в шею злопамятного сожителя. Ночью 29 января в отдел полиции Бирского района поступило сообщение о госпитализации 50-летнего мужчины в городскую больницу. Медики диагностировали у потерпевшего проникающие ранения шеи и грудной клетки.

Стражи порядка выяснили, что трое знакомых устроили застолье в доме на улице Маяковского в Бирске. Между хозяевами возник конфликт: сожитель вспомнил старые обиды. Разгневанная 38-летняя женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им сожителя.

Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Она объяснила причину своего поступка алкогольным опьянением, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».