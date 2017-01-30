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30 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии автолюбители просят главного госавтоинспектора разрешить тонировку

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане автолюбители просят главного госавтоинспектора региона Динара Гильмутдинова разрешить тонировку. Они мотивируют это тем, что солнце слепит глаза. Руководитель ведомства дал ответ на данную просьбу в Instagram.

«Друзья! А между тем, задумайтесь: самолеты летают высоко в небе! Капитан воздушного судна еще ближе к солнцу, чем автомобилист. Тем не менее, я ни разу в жизни не видел тонированного самолета», — написал начальник УГИБДД МВД по РБ.

Теги: тонировка,ГИБДД
 
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