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30 января Понедельник

Уфа   °

Депутаты предлагают освободить многодетные семьи от налога на имущество

ОБЩЕСТВО

Депутаты предлагают освободить многодетные семьи от налога на имущество Фото: wday.ru

Депутаты предлагают освободить многодетные семьи от налога на имущество Фото: wday.ru

[prefix]УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.[/prefix ]Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила поддержать многодетные семьи, освободив их от налога на имущество. Об этом сообщил «Интерфакс». Парламентарий объяснила необходимость данной меры тем, что «уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка».

В законопроекте говорится о предоставлении членам многодетных семей права на льготу в отношении налога на имущество физических лиц. Для этого нужно дополнить соответствующими положениями ст. 407 Налогового кодекса РФ.

Теги: Госдума,законодательство,налоги,многодетные семьи
 
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