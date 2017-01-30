Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.31

EUR 64.34

30 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пропал 14-летний подросток

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропал 14-летний подросток Фото: МВД по РБ

В Башкирии пропал 14-летний подросток Фото: МВД по РБ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропал 14-летний подросток. Артем Шамшияров проживает в доме по улице Лобастова в Благовещенске. О его местонахождении ничего неизвестно с 27 января текущего года.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 158 см, плотного телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в куртку цвета хаки, темно-синие штаны и шапку, черные ботинки.

«Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в полицию. Контакты инициатора поиска: 8-937-33-00-118, 8965-66-69-949, 02», — обратились к гражданам в ОМВД России по Благовещенскому району.

Теги: розыск,подросток,МВД
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть