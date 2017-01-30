Мотогонщики Нефтекамска - вторые в Высшей лиге

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

После двух этапов чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Высшей лиги второе место уверенно занимает команда спортивно-технического клуба "Нефтекамск". Если на первом этапе гонщики из Башкирии отстали от победителя — "ЦТВС-Уралтранстром" из Каменска-Уральского на пять очков, то на втором отрыв был минимальным — одно очко. Причем в совместном заезде первенствовали гонщики Нефтекамска — 4:2.

Из шести встреч гонщики из Башкирии выиграли пять, причем две — со счетом 5:1. Досадное поражение потерпели лишь в первом заезде от "Подмосковья" (Луховицы) — 2:4, да еще потеряли одно очко, как и накануне, во встрече с "Соколом" из Казахстана.

Самым результативным гонщиком и в нашей команде, и на этапе в целом стал Дмитрий Буланкин — 17 очков. Лидер первого дня Владимир Бобин набрал 16, проиграв Буланкину и пропустив тактически вперед своего одноклубника Данила Голошейкина. Близок к комплекту был Сергей Макаров из Подмосковья, но в заезде с каменцами заехал за синьку двумя колесами и был дисквалифицирован. В результате — 15 очков.

Итоги второго этапа. 1. "ЦТВС-Уралтранстром" (Каменск-Уральский) — 25 очков; 2. СТК "Нефтекамск" — 24 (Д.Буланкин — 17, С.Балтачев — 4, А.Созыкин — 3); 3. "Подмосковье" (Луховицы) — 21; 4. "Мордовия" (Саранск) — 17; 5. "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск) — 16; 6. "Сокол" (Казахстан) — 15; 7. "Прогресс" (Глазов) — 8.

Кстати, за "Прогресс" выступает салаватский юниор Герман Ханмурзин. На первом этапе он набрал в трех заездах одно очко, во втором, при том же количестве стартов, — два.

После двух этапов положение в Высшей лиге следующее: 1. "ЦТВС-Уралтранстром" — 16 очков; 2. СТК "Нефтекамск" — 12; 3. "Подмосковье" и "Мордовия" — по 9; 5. "Сокол" — 5; 6. "Торпедо-ШААЗ" — 4; 7. "Прогресс" — 3.

Очередные этапы пройдут 4-5 февраля в Луховицах.